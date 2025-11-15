График отключения света в Киевской области на 16 ноября предусматривает временные перерывы в электроснабжении в пределах нескольких территориальных общин из-за профилактических работ ДТЭК, передает Politeka.

Работы производятся с целью повышения надежности сетей и предупреждения аварий.

В Немишаевском поселковом обществе , в частности в селе Микуличи, электроэнергия будет отсутствовать с 08:30 до 20:00. Отключение коснется улиц: Б.Бородая, Железнодорожная, Зеленая, Шляховая, пер. Путевой, Яковенко, Строительная, Парковая, Яблоневая, Ясеневая, А.Атаманчука, Полевая, Радужная, Счастье, пер. Центральный, Старосельская.

В Рокитнянской поселковой общине плановые отключения запланированы с 09:00 до 19:00. Список улиц в поселке Ракитное включает: Мартовская, Освобождения, Гаевая, Заводская, Уютная, Игоря Зинича, Леонида Каденюка, Короленко, Луговая, Медоварная, Молчановская, Патриотическая, Победы, Песчаная, Садовая, Сечнева, Славки, Славы, а также переулки Вишневый, Луговой, Нижний, Шевченко и Юбилейный.

Такой график отключения света в Киевской области 16 ноября позволяет местным жителям заранее подготовиться: зарядить бытовые приборы, организовать альтернативное освещение и спланировать важные дела. Энергетики советуют учитывать точное время обесточивания в своем районе, чтобы минимизировать неудобства.

Кроме того, в Киевском регионе обесточивание запланировано и на 14 ноября. В частности, они затронут Великодимерскую, Вишневую и Петровскую общины, где электричества не будет более 7 часов.

