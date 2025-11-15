Выплаты, включая гуманитарную помощь для пенсионеров в Одесской области, производятся после регистрации.

В Одесской области действует программа RISE, через которую оказывается гуманитарная помощь для пенсионеров, сообщает Politeka.

Инициативу реализует благотворительный фонд "Каритас-Спес Одесса" при поддержке международных партнеров.

Проект направлен на поддержку людей, пострадавших от боевых действий, потерявших жилье или находящихся вблизи опасных территорий. Основная цель — обеспечить доступ к необходимым вещам: продуктам, медикаментам, средствам гигиены и временному жилью.

Помощь могут получить две категории участников. Первая — внутренне перемещенные лица, недавно прибывшие из регионов активных боевых действий. Вторая – жители прифронтовых населенных пунктов в пределах 30 километров от линии столкновения, где сложно приобрести товары первой потребности.

Выплаты, включая гуманитарную помощь для пенсионеров в Одесской области, производятся после регистрации в определенных пунктах. В Одессе оформление доступно по адресу ул. Малая Арнаутская, 88. Семья может получить одноразовую поддержку на три месяца – 3600 гривен на каждого члена домохозяйства, максимум 14 400 гривен на четырех человек.

Участники программы не должны получать помощь от других организаций в течение последних трех месяцев или принимать участие в предыдущих проектах «Каритас-Спес Одесса».

Кроме того, в регионе доступна программа «Теплая зима», направленная на покрытие расходов в холодный сезон — приобретение теплой одежды, обуви и оплату коммунальных услуг.

Программа призвана усилить социальную защиту пожилых и обеспечить им достойные условия жизни даже в период нестабильности.

