У Дніпропетровській області відчувається дефіцит продуктів, що відразу позначився на вартості свинини в магазинах, повідомляє Politeka.

Зменшення поголів’я свиней на внутрішньому ринку спричинило нестачу м’яса, підвищивши роздрібні ціни. За даними аналітика УКАБ Максима Гопки, з початку 2025 року свинина подорожчала на 34%, а порівняно з минулим роком — майже на 60%. Узимку чисельність тварин знизилася до 4,5 мільйона голів, що вплинуло на пропозицію продукції.

Закупівельні розцінки на живець у вересні сягали 98–100 гривень за кілограм залежно від регіону, що додатково тисне на ринок і підвищує витрати фермерів.

Частково ситуацію вирішує імпорт. Лише у серпні 2025 року Україна отримала 4,6 тисячі тонн м’яса, майже вдвічі більше ніж у липні. Загальний обсяг поставок за перші вісім місяців року склав 14,9 тисячі тонн — у понад сім разів перевищує показники аналогічного періоду минулого року та є рекордним з 2022-го.

Аналітики прогнозують, що до кінця року імпорт може перевищити 25 тисяч тонн, причому більшість постачань очікується у другій половині року. Зниження цін на живець у ЄС робить європейські ринки більш привабливими для закупівель.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області залишається ключовим фактором високих цін на свинину та визначає стан місцевого ринку м’яса.

У Дніпрі також зафіксовано подорожчання інших продуктів. Зокрема, середня ціна гречки наразі становить 41,72 грн за кілограм. У мережі Auchan — 34,90, Megamarket — 52,20, Metro — 39,90, а Novus — 39,89 грн.

