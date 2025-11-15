В Днепропетровской области ощущается дефицит продуктов, сразу отразившийся на стоимости свинины в магазинах, сообщает Politeka.

Уменьшение поголовья свиней на внутреннем рынке повлекло за собой нехватку мяса, повысив розничные цены. По данным аналитика УКАБ Максима Гопки, с начала 2025 года свинина подорожала на 34%, а по сравнению с прошлым годом почти на 60%. Зимой численность животных снизилась до 4,5 миллионов голов, что повлияло на предложение продукции.

Закупочные расценки на черенок в сентябре достигали 98–100 гривен за килограмм в зависимости от региона, что дополнительно давит на рынок и повышает расходы фермеров.

Частично ситуацию разрешает импорт. Только в августе 2025 года Украина получила 4,6 тысяч тонн мяса, почти вдвое больше чем в июле. Общий объем поставок за первые восемь месяцев года составил 14,9 тысячи тонн — более семи раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года и является рекордным с 2022-го.

Аналитики прогнозируют, что к концу года импорт может превысить 25 тысяч тонн, причем большинство поставок ожидается во второй половине года. Снижение цен на живец в ЕС делает европейские рынки более привлекательными для закупок.

Дефицит продуктов Днепропетровской области остается ключевым фактором высоких цен на свинину и определяет состояние местного рынка мяса.

В Днепре также зафиксировано удорожание других продуктов. В частности, средняя цена гречки составляет 41,72 грн за килограмм. В сети Auchan – 34,90, Megamarket – 52,20, Metro – 39,90, а Novus – 39,89 грн.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Днепропетровской области: платежи вырастут у части украинцев.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре: кто имеет право на помощь

Как сообщала Politeka, Начало отопительного сезона 2025 в Днепропетровской области: когда в дома будет тепло.