Для жителів Запоріжжя, які є пенсіонерами і прагнуть залишатися активними та отримувати дохід, пропонуються різні варіанти роботи.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі часто дає можливість заробляти непогані гроші без попереднього досвіду, поідомляє Politeka.

Серед пропозицій на сайті work.ua особливо привабливою є вакансія комірника-вантажника із зарплатою від 25 000 до 30 000.

Ця робота для пенсіонерів у Запоріжжі включає прийом, зберігання та видачу товарів на складі, вантажно-розвантажувальні завдання та контроль правильності комплектування замовлень.

Кандидат повинен підтримувати порядок на складі та оперативно виконувати замовлення. Досвід не обов’язковий, але цінується відповідальність, уважність до деталей та фізична витривалість.

Ще одна цікава пропозиція - заправник або молодший оператор АЗС із зарплатою 15 000, плюс чайові. Ця робота для пенсіонерів у Запоріжжі передбачає заправку автомобілів, консультування клієнтів при виборі пального та супутніх товарів, а також підтримку чистоти на території заправки.

Роботодавець гарантує офіційне працевлаштування з першого дня, своєчасну зарплату, оплату відпустки та лікарняних, а також безкоштовне медичне страхування.

Окремо варто розповісти про вакансію комплектувальника на сучасному складі кормів для тварин компанії Кормотех із оплатою від 15 000 до 18 300, залежно від обсягу виконаних завдань та кількості змін.

Графік п’ятиденний або 6 днів на тиждень, з 7:00 до 18:00. Склад розташований у селі Степне біля Космічного кільця. Для зручності співробітників організований безкоштовний автобус по кількох маршрутах міста, що допомагає економити на проїзді щомісяця.

