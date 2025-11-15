Для жителей Запорожья, являющихся пенсионерами и стремящихся оставаться активными и получать доход, предлагаются разные варианты работы.

Работа для пенсионеров в Запорожье часто позволяет зарабатывать неплохие деньги без предыдущего опыта, сообщает Politeka.

Среди предложений на сайте work.ua особенно привлекательна вакансия кладовщика-грузчика с зарплатой от 25 000 до 30 000.

Эта работа для пенсионеров в Запорожье включает прием, хранение и выдачу товаров на складе, погрузочно-разгрузочные задания и контроль правильности комплектования заказов.

Кандидат должен поддерживать порядок на складе и оперативно выполнять заказ. Опыт не обязателен, но ценится ответственность, внимательность к деталям и физическая выносливость.

Еще одно интересное предложение – заправщик или младший оператор АЗС с зарплатой 15 000, плюс чаевые. Эта работа для пенсионеров в Запорожье подразумевает заправку автомобилей, консультирование клиентов при выборе горючего и сопутствующих товаров, а также поддержание чистоты на территории заправки.

Работодатель гарантирует официальное трудоустройство с первого дня, своевременную зарплату, оплату отпуска и больничных, а также бесплатное медицинское страхование.

Отдельно стоит рассказать о вакансии комплектующего на современном складе кормов для животных компании Кормотех с оплатой от 15 000 до 18 300, в зависимости от объема выполненных задач и количества смен.

График пятидневный или 6 дней в неделю, с 7:00 до 18:00. Склад расположен в селе Степное у Космического кольца. Для удобства сотрудников организован бесплатный автобус по нескольким маршрутам города, что помогает экономить на проезде ежемесячно.

