Підвищення тарифів на воду в Одеській області стосується мешканців Яськів, які, окрім цього, можуть зіткнутися з перебоями водопостачання, передає Politeka.
Таку інформацію надає Яськівська сільська рада.
У Яськах повідомляють про критичну заборгованість мешканців за централізоване водопостачання. Комунальне підприємство Яськівської громади попереджає, що через нестачу коштів можливі перебої з водою, а також планується підвищення тарифів з нового року.
Як зазначають у КП «Яськи», на сьогодні населення заборгувало значні суми за надані послуги. Це ускладнює нормальну роботу підприємства та загрожує стабільності постачання.
«Закликаємо сплачувати рахунки своєчасно, зокрема за попередні обсяги, щоб уникнути накопичення боргів», — повідомили комунальники.
Планується, що підвищення тарифів на воду в Одеській області стосуватиметься як безпосереднього водопостачання, так і послуг з ремонту мереж. Наразі тариф у Яськах становить 23 гривні за кубометр, а воду забезпечують місцеві свердловини.
У підприємстві наголосили, що накопичені борги у будь-якому разі доведеться погашати, але після підвищення сума стане значно більшою.
Крім того, раніше ми писали про подорожчання води в Арцизі.
Раніше населення сплачувало 34,54 грн за водопостачання та 23,95 грн за послуги водовідведення. Для збереження цих розцінок щороку потрібно було б додатково виділити 7,2 мільйона гривень, проте таких коштів у міському бюджеті немає.
Проте таке рішення викликало невдоволення у людей, про що можна детальніше дізнатися у статті.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Одеській області: кому встановили високі тарифи.
Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для переселенців в Одеській області: як отримати прихисток на рік.
Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Одесі: чого містянам чекати в листопаді 2025.