Підвищення тарифів на воду в Одеській області стосується мешканців Яськів, які, окрім цього, можуть зіткнутися з перебоями водопостачання, передає Politeka.

Таку інформацію надає Яськівська сільська рада.

У Яськах повідомляють про критичну заборгованість мешканців за централізоване водопостачання. Комунальне підприємство Яськівської громади попереджає, що через нестачу коштів можливі перебої з водою, а також планується підвищення тарифів з нового року.

Як зазначають у КП «Яськи», на сьогодні населення заборгувало значні суми за надані послуги. Це ускладнює нормальну роботу підприємства та загрожує стабільності постачання.

«Закликаємо сплачувати рахунки своєчасно, зокрема за попередні обсяги, щоб уникнути накопичення боргів», — повідомили комунальники.

Планується, що підвищення тарифів на воду в Одеській області стосуватиметься як безпосереднього водопостачання, так і послуг з ремонту мереж. Наразі тариф у Яськах становить 23 гривні за кубометр, а воду забезпечують місцеві свердловини.

У підприємстві наголосили, що накопичені борги у будь-якому разі доведеться погашати, але після підвищення сума стане значно більшою.

Крім того, раніше ми писали про подорожчання води в Арцизі.

Раніше населення сплачувало 34,54 грн за водопостачання та 23,95 грн за послуги водовідведення. Для збереження цих розцінок щороку потрібно було б додатково виділити 7,2 мільйона гривень, проте таких коштів у міському бюджеті немає.

Проте таке рішення викликало невдоволення у людей, про що можна детальніше дізнатися у статті.

