Повышение тарифов на воду в Одесской области касается жителей Яськив, которые кроме этого могут столкнуться с перебоями водоснабжения, передает Politeka.

Такую информацию предоставляет Яськовский сельский совет .

В Яськах сообщают о критической задолженности жителей за централизованное водоснабжение. Коммунальное предприятие Яськивского общества предупреждает, что из-за нехватки средств возможны перебои с водой, а также планируется повышение тарифов с нового года.

Как отмечают в КП «Яски», на сегодняшний день население задолжало значительные суммы за предоставленные услуги. Это усложняет нормальную работу предприятия и угрожает стабильности поставок.

«Призываем платить счета своевременно, в частности, за предыдущие объемы, чтобы избежать накопления долгов» , — сообщили коммунальщики.

Планируется, что повышение тарифов на воду в Одесской области касается как непосредственного водоснабжения, так и услуг по ремонту сетей. Теперь тариф в Яськах составляет 23 гривны за кубометр, а воду обеспечивают местные скважины.

В предприятии подчеркнули, что накопившиеся долги в любом случае придется погашать, но после повышения сумма станет значительно больше.

Кроме того, раньше мы писали о подорожании воды в Арциге.

Ранее население платило 34,54 грн. за водоснабжение и 23,95 грн. за услуги водоотведения. Для сохранения этих расценок ежегодно нужно было дополнительно выделить 7,2 миллиона гривен, однако таких средств в городском бюджете нет.

Однако такое решение вызвало недовольство у людей

