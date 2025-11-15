Жителям розповіли, в скільки обійдеться кубометр після підвищення тарифів на воду в Одеській області.

Підвищення тарифів на воду в Одеській області зачепить жителів Яськів, де окрім цього можливі тимчасові перебої з водопостачанням, повідомляє Politeka.

Інформацію підтверджує Яськівська сільська рада.

У громаді відзначають критичну заборгованість населення за централізоване водопостачання. Комунальне підприємство попереджає, що через нестачу коштів може порушитися стабільність подачі ресурсів, а з нового року планується підвищення розцінок.

За даними КП «Яськи», мешканці наразі заборгували значні суми за попередні обсяги води, що ускладнює нормальну роботу підприємства та загрожує безперебійному постачанню. Комунальники закликають сплачувати рахунки вчасно, щоб уникнути накопичення боргів.

Після підвищення тарифів на воду в Одеській області у Яськах кубометр обійдеться в 23 гривні, включно з послугами з ремонту та обслуговування мереж. Вода надходить із місцевих свердловин, а накопичені борги доведеться погашати незалежно від зміни тарифу — після підвищення сума заборгованості зросте.

Подальші зміни тарифів і графік можливих перебоїв повідомлятимуть на офіційному сайті сільради та через місцеві комунальні канали.

Також, раніше ми писали про подорожчання води в Арцизі.

Раніше населення сплачувало 34,54 грн за водопостачання та 23,95 грн за послуги водовідведення. Для збереження цих розцінок щороку потрібно було б додатково виділити 7,2 мільйона гривень, проте таких коштів у міськбюджеті немає.

Однак таке рішення про подорожчанн викликало бурхливу реакцію у людей, про що можна детальніше дізнатися у статті.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі: українцям доступна гуманітарна допомога.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Одеській області: хто готовий надати підтримку в листопаді.

Як повідомляла Politeka, грошова допомога для ВПО в Одеській області: скільки отримають українці в листопаді.