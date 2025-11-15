Дефіцит продуктів у Сумській області став помітним для споживачів та фермерів, повідомляє Politeka.

Зменшення поголів’я свиней відчувають як місцеві виробники, так і покупці. За даними аналітика УКАБ Максима Гопки, із початку 2025 року свинина подорожчала на 34%, а порівняно з минулим роком — майже на 60%. Узимку чисельність тварин у регіоні знизилася до приблизно 4,5 мільйона голів, переважно у приватних господарствах.

Фермери у вересні реалізовували беконних свиней живою вагою по 98–100 гривень за кілограм, залежно від району. Обмежена пропозиція змусила виробників шукати альтернативи, що спричинило збільшення імпорту.

У серпні 2025 року Україна отримала 4,6 тисячі тонн свинини, на 50% більше, ніж у липні. Загальний обсяг поставок за перші вісім місяців сягнув 14,9 тисячі тонн — у понад сім разів перевищив показники минулого року та став рекордним з 2022-го.

Аналітики прогнозують, що до кінця року імпорт може перевищити 25 тисяч тонн. Нижчі ціни на живець у ЄС роблять європейські ринки привабливими для українських компаній, забезпечуючи важливу альтернативу внутрішньому виробництву.

Попри активне збільшення поставок, дефіцит продуктів у Сумській області залишається відчутним. Відновлення галузі проходить повільно, а роздрібні ціни залишаються високими.

Незважаючи на таку ситуацію, жителі Сумської області можуть отримати гуманітарну допомогу.

Програму створили для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб та літніх жителів, що опинилися у складних життєвих обставинах. Її головна ціль — забезпечити безпечне проживання, турботу та необхідну підтримку громадян похилого віку.

