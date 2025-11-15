Дефицит продуктов в Сумской области стал заметен потребителям и фермерам, сообщает Politeka.

Уменьшение поголовья свиней ощущают как местные производители, так и покупатели. По данным аналитика УКАБ Максима Гопки, с начала 2025 года свинина подорожала на 34%, а по сравнению с прошлым годом почти на 60%. Зимой численность животных в регионе снизилась до примерно 4,5 миллионов голов, преимущественно в частных хозяйствах.

Фермеры в сентябре реализовывали беконных свиней живым весом по 98–100 гривен за килограмм в зависимости от района. Ограниченное предложение заставило производителей искать альтернативы, что повлекло за собой увеличение импорта.

В августе 2025 года Украина получила 4,6 тысяч тонн свинины, на 50% больше, чем в июле. Общий объем поставок за первые восемь месяцев достиг 14,9 тысячи тонн — более чем в семь раз превысил показатели прошлого года и стал рекордным с 2022-го.

Аналитики прогнозируют, что к концу года импорт может превысить 25 тысяч тонн. Низшие цены на живец в ЕС делают европейские рынки привлекательными для украинских компаний, обеспечивая важную альтернативу внутреннему производству.

Несмотря на активное увеличение поставок, дефицит продуктов в Сумской области остается ощутимым. Восстановление отрасли происходит медленно, а розничные цены остаются высокими.

Несмотря на подобную ситуацию, жители Сумской области могут получить гуманитарную помощь.

Программа была создана для временного размещения внутренне перемещенных лиц и пожилых жителей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Ее главная цель — обеспечить безопасное проживание, заботу и необходимую поддержку пожилых людей.

