Жителям рассказали во сколько обойдется кубометр после повышения тарифов на воду в Одесской области.

Повышение тарифов на воду в Одесской области коснется жителей Яськив, где кроме этого возможны временные перебои с водоснабжением, сообщает Politeka.

Информацию подтверждает Яськовский сельский совет.

В обществе отмечают критическую задолженность населения за централизованное водоснабжение. Коммунальное предприятие предупреждает, что из-за нехватки средств может нарушиться стабильность подачи ресурсов, а с нового года планируется повышение расценок.

По данным КП «Яськи», жители задолжали значительные суммы за предыдущие объемы воды, что затрудняет нормальную работу предприятия и угрожает бесперебойным поставкам. Коммунальщики призывают платить счета вовремя во избежание накопления долгов.

После повышения тарифов на воду в Одесской области в Яськах кубометр обойдется в 23 гривны, включая услуги по ремонту и обслуживанию сетей. Вода поступает из местных скважин, а накопившиеся долги придется погашать вне зависимости от изменения тарифа — после повышения сумма задолженности вырастет.

Последующие изменения тарифов и график возможных перебоев будут сообщаться на официальном сайте сельсовета и через местные коммунальные каналы.

Также ранее мы писали о подорожании воды в Арцизе.

Ранее население платило 34,54 грн. за водоснабжение и 23,95 грн. за услуги водоотведения. Для сохранения этих расценок ежегодно нужно было дополнительно выделить 7,2 миллиона гривен, однако таких средств в горбюджете нет.

Однако такое решение о подорожании вызвало бурную реакцию у людей

