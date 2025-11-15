Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области поможет обеспечить базовые нужды в холодный сезон и поддержать самые уязвимые слои населения.

В начале зимы 2025 в Днепропетровской области начнется выплата денежной помощи для пенсионеров и других незащищенных категорий населения, сообщает Politeka.

Программа «Тепла зима» предусматривает единовременное зачисление 6500 гривен, которые можно потратить на зимнюю одежду, обувь и лекарства.

Право на участие будет иметь несколько групп граждан. Среди них — дети и лица с инвалидностью первой группы среди внутренне перемещенных лиц, получающих помощь на проживание, а также дети из малообеспеченных семей, дети на попечение или попечительство, воспитанники детских домов семейного типа и приемных семей. Кроме того, помощь распространяется на одиноких пенсионеров с надбавкой за уход.

Старт начисления средств намечен на 1 декабря 2025 года. Выплаты будет осуществлять Пенсионный фонд Украины, а использовать полученные деньги можно в течение 180 календарных дней после зачисления.

Чтобы получить поддержку, гражданам необходимо заблаговременно оформить «Дія.Картку» через приложение «Приват24». Процедура предусматривает обновление или установку программы, открытие новой карты или обновление существующей «єПідтримка», подключение к «Приват24» и подачу заявки через государственное приложение «Дія».

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области поможет обеспечить базовые нужды в холодный сезон и поддержать самые уязвимые слои населения.

Кроме того, в Днепропетровской области также сообщалось о подорожании продуктов.

Средняя цена пшена выросла до 29,53 грн за килограмм, что на 3,67 больше по сравнению с октябрем. В магазинах Auchan килограмм стоит 26,90, Megamarket – 32,20, а Metro установил цену 29,50.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: что именно нужно для получения.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: чего ждать жителям.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: еще одна категория переселенцев сможет получить выплату.