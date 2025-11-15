Одноразова грошова допомога для ВПО у Одеській області призначається не всім переселенцям.

Запроваджено виплату одноразової грошової допомоги для ВПО у Одеській області для забезпечення підтримки під час зимового періоду, пише Politeka.net.

Ця виплата передбачена постановою Кабінету Міністрів України № 1433 від 5 листопада 2025 року.

Категорії отримувачів та порядок нарахування

1. Діти під опікою або піклуванням та діти з інвалідністю у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях

Одноразова грошова допомога для ВПО у Одеській області призначається тим, хто станом на 1 листопада 2025 року:

отримує державну допомогу на дітей, над якими встановлено опіку або піклування, — на кожну дитину, якій ще не виповнилося 18 років;

отримує державну соціальну допомогу на дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, включно з дітьми з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу або прийомних сім’ях — на кожну дитину до 18 років.

2. Діти, особи з інвалідністю І групи серед внутрішньо переміщених осіб та одинокі пенсіонери

Виплата нараховується одному із членів сім’ї, який станом на 1 листопада 2025 року є:

отримувачем допомоги на проживання для ВПО — на кожну дитину до 18 років, зареєстровану як внутрішньо переміщена особа, а також на особу з інвалідністю І групи з числа ВПО;

одиноким пенсіонером, який отримує пенсію не більше ніж 9444 грн та втратив працездатність (з урахуванням надбавки на догляд).

3. Діти з малозабезпечених сімей

Призначається одному із членів малозабезпеченої сім’ї, який станом на 1 листопада 2025 року отримує державну соціальну допомогу для малозабезпечених сімей — на кожну дитину до 18 років із такої сім’ї.

У всіх категоріях розмір одноразової допомоги становить 6500 гривень.

Протягом листопада 2025 року виплати будуть автоматично нараховані всім особам, які мають на це право, згідно з наявними у Пенсійного фонду списками отримувачів окремих видів соціальних виплат.

Якщо грошова допомога для ВПО у Одеській області протягом листопада не надійшла, отримувач має можливість звернутися за її виплатою до 17 грудня 2025 року одним із наступних способів:

через мобільний застосунок «Дія»;

у паперовій формі — через територіальний орган Пенсійного фонду України.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі: українцям доступна гуманітарна допомога.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Одеській області: хто готовий надати підтримку в листопаді.

Як повідомляла Politeka, грошова допомога для ВПО в Одеській області: скільки отримають українці в листопаді.