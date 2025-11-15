За словами Олександра Шевчука, управління транспорту і зв’язку міської ради регулярно здійснюватиме перевірки чи встановлена нова система оплати проїзду в Житомирі.

Із 10 листопада у Житомирі запроваджено нову систему оплати за проїзд у міських автобусах, що може сподобатись башатьом пасажиоам, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомив заступник міського голови Олександр Шевчук.

Усі приватні перевізники, які працюють на міських маршрутах, перейшли на оновлені договори, що передбачають повний перехід на безготівкову форму розрахунку через єдину автоматизовану систему «CityCard». Відтепер оплатити проїзд готівкою або через звичайні банківські термінали неможливо — ці способи остаточно скасовані.

За словами представників міської влади, запровадження нової системи оплати проїзду в Житомирі «CityCard» покликана зробити оплату більш зручною, безпечною та прозорою — як для пасажирів, так і для самих перевізників.

Відтепер обладнання у кожному автобусі має належати єдиному оператору — компанії «CityCard». Саме вона приймає всі типи безконтактних платіжних карток, у тому числі й міжнародні системи, що працюють через Apple Pay.

Для зручності пасажирів діє мобільний застосунок, у якому можна створити віртуальну картку безкоштовно, а також скористатися оплатою через QR-код.

Пасажири можуть сплачувати за проїзд кількома способами: за допомогою транспортної або банківської картки «CityCard», смартфона з функцією NFC, або ж відсканувавши QR-код у салоні автобуса. Поповнити баланс можна у спеціальних терміналах, розташованих по місту, або через офіційний сайт і мобільний додаток.

За словами Олександра Шевчука, управління транспорту і зв’язку міської ради регулярно здійснюватиме перевірки, щоб упевнитися у дотриманні нових умов перевізниками. Контроль охоплюватиме як технічне забезпечення, так і правильність обліку пасажирів та надходжень.

Джерело: Суспільне.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирі: за що доведеться платити більше.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати за проїзд у Житомирі: що запроваджують у всіх автобусах.

Як повідомляла Politeka, На Житомирщині вандали вирубали 17 дубів уздовж залізниці: збитки – понад 360 тисяч гривень.