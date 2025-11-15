Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі покликана підтримати людей, які постраждали від війни та потребують елементарних засобів для життя.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі впроваджується в межах проєкту «Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні», інформує Politeka.

Ініціатором виступає благодійна організація «Карітас», яка вже розпочала прийом звернень від охочих долучитися до програми. Вона орієнтована на родини, житло яких після 24 лютого 2022 року зазнало незначних пошкоджень унаслідок бойових дій. Представники організації закликають подавати заявки без зволікань, аби мати можливість потрапити до списку отримувачів підтримки.

Надання допомоги передбачено лише для мешканців територій, де наразі немає активних бойових дій. Основним критерієм участі є рівень доходів: якщо середньомісячна сума на одного члена сім’ї не перевищує 6318 гривень або хтось із родини залишився без роботи, заявник може розраховувати на участь у програмі.

Водночас ініціатива не охоплює людей, які вже отримали державну або благодійну допомогу чи мали змогу відремонтувати житло за рахунок інших проєктів. У першу чергу розглядають звернення осіб, що належать до соціально вразливих груп: пенсіонерів віком понад 60 років, людей з інвалідністю, тяжкохворих, багатодітних родин, самотніх матерів, вагітних жінок і батьків дітей до трирічного віку.

Подати заяву можуть власники будинків чи квартир, у яких пошкоджено дах, двері або вікна. Для цього потрібно заповнити онлайн-анкету, після чого з претендентом зв’язується координатор програми та пояснює подальші кроки. За детальною консультацією можна звернутися за телефонами 0672598040 або 0753558829.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі покликана підтримати людей, які постраждали від війни та потребують елементарних засобів для життя. Програма забезпечує соціальну підтримку, допомагає зберегти стабільність і створює умови для безпечного існування літніх громадян у складний період.

