Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье призвана поддержать людей, пострадавших от войны и нуждающихся в элементарных средствах жизни.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье внедряется в рамках проекта «Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине», сообщает Politeka.

Инициатором выступает благотворительная организация «Каритас», которая уже приступила к приему обращений от желающих присоединиться к программе. Она ориентирована на семьи, жилье которых после 24 февраля 2022 года получило незначительные повреждения в результате боевых действий. Представители организации призывают подавать заявки без промедления, чтобы иметь возможность попасть в список получателей поддержки.

Оказание помощи предусмотрено только для жителей территорий, где нет активных боевых действий. Основным критерием участия является уровень доходов: если среднемесячная сумма на одного члена семьи не превышает 6318 гривен или кто-то из семьи остался без работы, заявитель может рассчитывать на участие в программе.

В то же время, инициатива не охватывает людей, которые уже получили государственную или благотворительную помощь или имели возможность отремонтировать жилье за ​​счет других проектов. В первую очередь рассматривают обращения лиц, принадлежащих к социально уязвимым группам: пенсионеров старше 60 лет, людей с инвалидностью, тяжелобольных, многодетных семей, одиноких матерей, беременных женщин и родителей детей до трехлетнего возраста.

Подать заявление могут владельцы домов или квартир, в которых повреждена крыша, двери или окна. Для этого нужно заполнить онлайн-анкету, после чего с соискателем связывается координатор программы и объясняет дальнейшие шаги. За подробной консультацией можно обратиться по телефонам 0672598040 или 0753558829.

