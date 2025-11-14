З 10 листопада запровадили новий графік руху поїздів у Сумській області, який стосується фірмового регіонального «Експреса», повідомляє Politeka.

Внесені зміни дозволяють краще узгодити курсування пасажирських складів через станцію Ворожба та оптимізувати час прибуття і відправлення для щоденних рейсів.

За новим графіком руху поїздів у Сумській області, № 779 Суми – Київ прибуває до Ворожби о 7.32 та відправляється о 7.34. А № 780 Київ – Суми прибуває о 4.25 та відправляється о 4.27. Зупинка триває дві хвилини.

Ці рейси курсують щоденно, що дозволяє пасажирам точно планувати ранкові та нічні подорожі.

Окрім цього, в "Укрзалізниці" надали графік руху поїздів у Сумській області через станіцію Ворожба. № 113 Харків – Львів прибуває о 3.07 та відправляється о 3.09, курсуючи за конкретними датами листопада (1,2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29).

№ 46 Ужгород – Харків прибуває о 7.48 та відправляється о 7.50 за непарними числами місяця. Рейси № 144 Рахів – Суми та № 143 Суми – Рахів курсують за парними числами місяця і прибувають о 9.34 та 12.16 відповідно.

№ 116 Київ – Суми прибуває о 12.20, а № 115 Суми – Київ о 15.03 щоденно. Поїзд № 114 Львів – Харків прибуває о 16.46 та відправляється о 16.48 за певними датами (1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30). А № 45 Харків – Ужгород прибуває о 18.53 та відправляється о 18.55 за непарними числами.

Як зазначають ресурси "Укрзалізниці", нещодавно анонсовані зміни приміських рейсів із 10 листопада були відтерміновані. Дату впровадження цих змін в регіоні буде повідомлено додатково.

