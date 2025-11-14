С 10 ноября введен новый график движения поездов в Сумской области, который касается фирменного регионального «Экспресса», сообщает Politeka.

Внесенные изменения позволяют лучше согласовать курсирование пассажирских составов через станцию ​​Ворожба и оптимизировать время прибытия и отправки для ежедневных рейсов.

По новому графику движения поездов в Сумской области № 779 Сумы – Киев прибывает в Ворожбу в 7.32 и отправляется в 7.34. А №780 Киев – Сумы прибывает в 4.25 и отправляется в 4.27. Остановка длится две минуты.

Эти рейсы курсируют ежедневно, что позволяет пассажирам точно планировать утренние и ночные поездки.

Кроме этого, в "Укрзализныце" предоставили график движения поездов в Сумской области через станцию ​​Ворожба. № 113 Харьков – Львов прибывает в 3.07 и отправляется в 3.09, курсируя по конкретным датам ноября (1,2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 22).

№ 46 Ужгород – Харьков прибывает в 7.48 и отправляется в 7.50 по нечетным числам месяца. Рейсы № 144 Рахов – Сумы и № 143 Сумы – Рахов курсируют по четным числам месяца и прибывают в 9.34 и 12.16 соответственно.

№116 Киев – Сумы прибывает в 12.20, а №115 Сумы – Киев в 15.03 ежедневно. Поезд № 114 Львов – Харьков прибывает в 16.46 и отправляется в 16.48 по определенным датам (1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30). А № 45 Харьков – Ужгород прибывает в 18:53 и отправляется в 18:55 по нечетным числам.

Как отмечают ресурсы "Укрзализныци", недавно анонсированные изменения пригородных рейсов с 10 ноября были отсрочены. Дата внедрения этих изменений в регионе будет сообщена дополнительно.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Сумской области: какие две вещи делают ситуацию сложнее.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области: части украинцев будут предоставлять выплаты на жилье.