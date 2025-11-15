Водіїв просять враховувати обмеження руху транспорту в Дніпрі під час планування маршрутів.

У Дніпрі запроваджують обмеження руху транспорту через проведення інженерних робіт на правому березі, повідомляє Politeka.

Про це йдеться в проєкті розпорядження міського голови.

На частині вулиці Новошкільної, поблизу будинку №117, тимчасово звузять проїжджу частину.

Роботи триватимуть з 17 листопада до 5 грудня. На вказаній ділянці прокладатимуть нові мережі водопостачання та водовідведення.

Для безпеки учасників дорожнього руху ділянку огородять, встановлять сигнальне освітлення та тимчасові попереджувальні знаки.

Міська влада просить водіїв враховувати обмеження руху транспорту в Дніпрі під час планування маршрутів і дотримуватися правил безпеки поблизу ремонтної зони.

Крім того, від 1 листопада в Дніпрі запровадили сезонні нововведення для водіїв. Тепер на дорогах діє єдиний швидкісний режим, а поблизу парків та рекреаційних зон з’явилися безкоштовні парковки. Як повідомляє міськрада, такі зміни впроваджені для підвищення безпеки переміщення в темну пору та холодний період року.

Також в Дніпропетровській області ввели новий графік руху поїздів. З 11 листопада в Дніпропетровській області набрав чинності оновлений графік для поїздів, включно з кількома приміськими експресами, зокрема маршрутом Dnipro City. За інформацією "Укрзалізниці", коригування розкладу пов’язане з поточною безпековою ситуацією у регіоні.

Зміни зачепили низку рейсів, які тимчасово отримали інші напрямки або пункти відправлення та прибуття.

Водночас кілька рейсів тимчасово скасовано. Упродовж 11, 12, 13, 14 та 17 листопада не курсуватиме №7303 за маршрутом Дніпро-Головний — Кам’янське-Пасажирське.

