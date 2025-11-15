В Днепре вводится ограничение движения транспорта из-за проведения инженерных работ на правом берегу, сообщает Politeka.

Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы.

На части улицы Новошкольной, возле дома №117, временно сузят проезжую часть.

Работы продлятся с 17 ноября по 5 декабря. На указанном участке будут прокладываться новые сети водоснабжения и водоотвода.

Для безопасности участников дорожного движения участок огородят, установят сигнальное освещение и предупредительные знаки.

Городские власти просят водителей учитывать ограничение движения транспорта в Днепре при планировании маршрутов и соблюдать правила безопасности вблизи ремонтной зоны.

Кроме того, с 1 ноября в Днепре ввели сезонные нововведения для водителей. Теперь на дорогах действует единый скоростной режим, а у парков и рекреационных зон появились бесплатные парковки. Как сообщает горсовет, такие изменения внедрены для повышения безопасности перемещения в темное время и в холодный период года.

Также в Днепропетровской области был введен новый график движения поездов. С 11 ноября в Днепропетровской области вступил в силу обновленный график для поездов, включая несколько пригородных экспрессов, в том числе маршрут Dnipro City. По информации "Укрзализныци", корректировка расписания связана с текущей ситуацией в регионе.

Изменения затронули ряд рейсов, временно получивших другие направления или пункты отправления и прибытия.

В то же время, несколько рейсов временно отменены. 11, 12, 13, 14 и 17 ноября не будет курсировать №7303 по маршруту Днепр-Главный — Каменское-Пассажирское.

