Введена выплата единовременной денежной помощи для ВПЛ в Одесской области для обеспечения поддержки во время зимнего периода, пишет Politeka.net.
Эта выплата предусмотрена постановлением Кабинета Министров Украины №1433 от 5 ноября 2025 года.
Категории получателей и порядок начисления
1. Дети под опекой или попечительством и дети с инвалидностью в детских домах семейного типа и приемных семейств
Одноразовая денежная помощь для ВПЛ в Одесской области назначается тем, кто по состоянию на 1 ноября 2025 года:
- получает государственную помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, — на каждого дитя, которому еще не исполнилось 18 лет;
- получает государственную социальную помощь на детей-сирот или тех, лишенных родительской опеки, включая малышей с инвалидностью, которые воспитываются в детских домах семейного типа или приемных семейств — на каждого дитя до 18 лет.
2. Дети, лица с инвалидностью I группы среди внутри перемещенных лиц и одинокие пенсионеры
Выплата начисляется одному из членов семьи, который по состоянию на 1 ноября 2025 года:
- получателем пособия на проживание для ВПЛ — на каждого житя до 18 лет, зарегистрированного как внутренне перемещенное лицо, а также на человека с инвалидностью I группы из числа ВПЛ;
- одиноким пенсионером, который получает пенсию не более 9444 грн и потерял трудоспособность (с учетом надбавки по уходу).
3. Дети из малообеспеченных семей
Назначается одному из членов малообеспеченной семьи, который на 1 ноября 2025 года получает государственную социальную помощь для малообеспеченных семей — на каждого украинца до 18 лет из такой семьи.
Во всех категориях размер единовременного пособия составляет 6500 гривен.
В ноябре 2025 года они будут автоматически начислены всем лицам, имеющим на это право, согласно имеющимся в Пенсионном фонде спискам получателей отдельных видов социальных выплат.
Если денежная помощь для ВПЛ в Одесской области в течение ноября не поступила, получатель имеет возможность обратиться за ее выплатой до 17 декабря 2025 одним из следующих способов:
- через мобильное приложение «Дия»;
- в бумажной форме - через территориальный орган Пенсионного фонда Украины.
