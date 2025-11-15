Единовременное пособие для ВПЛ в Одесской области назначается не всем переселенцам.

Введена выплата единовременной денежной помощи для ВПЛ в Одесской области для обеспечения поддержки во время зимнего периода, пишет Politeka.net.

Эта выплата предусмотрена постановлением Кабинета Министров Украины №1433 от 5 ноября 2025 года.

Категории получателей и порядок начисления

1. Дети под опекой или попечительством и дети с инвалидностью в детских домах семейного типа и приемных семейств

Одноразовая денежная помощь для ВПЛ в Одесской области назначается тем, кто по состоянию на 1 ноября 2025 года:

получает государственную помощь на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство, — на каждого дитя, которому еще не исполнилось 18 лет;

получает государственную социальную помощь на детей-сирот или тех, лишенных родительской опеки, включая малышей с инвалидностью, которые воспитываются в детских домах семейного типа или приемных семейств — на каждого дитя до 18 лет.

2. Дети, лица с инвалидностью I группы среди внутри перемещенных лиц и одинокие пенсионеры

Выплата начисляется одному из членов семьи, который по состоянию на 1 ноября 2025 года:

получателем пособия на проживание для ВПЛ — на каждого житя до 18 лет, зарегистрированного как внутренне перемещенное лицо, а также на человека с инвалидностью I группы из числа ВПЛ;

одиноким пенсионером, который получает пенсию не более 9444 грн и потерял трудоспособность (с учетом надбавки по уходу).

3. Дети из малообеспеченных семей

Назначается одному из членов малообеспеченной семьи, который на 1 ноября 2025 года получает государственную социальную помощь для малообеспеченных семей — на каждого украинца до 18 лет из такой семьи.

Во всех категориях размер единовременного пособия составляет 6500 гривен.

В ноябре 2025 года они будут автоматически начислены всем лицам, имеющим на это право, согласно имеющимся в Пенсионном фонде спискам получателей отдельных видов социальных выплат.

Если денежная помощь для ВПЛ в Одесской области в течение ноября не поступила, получатель имеет возможность обратиться за ее выплатой до 17 декабря 2025 одним из следующих способов:

через мобильное приложение «Дия»;

в бумажной форме - через территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

