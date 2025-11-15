У місті з’явилося кілька цікавих пропозицій для тих, хто шукає роботу для пенсіонерів в Одесі і бажає залишатися в русі.

Робота для пенсіонерів в Одесі дозволяє людям покривати власні потреби і залишатися соціально автивним, повідомляє Politeka.

Сайт work.ua пропонує вакансії в різних сферах, від роздрібної торгівлі до доставки та перевезення вантажів. При цьому, умови праці створені так, щоб робота для пенсіонерів в Одесі була стабільною та комфортною.

Серед актуальних пропозицій є позиція касира у компанії Фавор ДВ з зарплатою від 13 000 до 15 000. Обов’язки включають прийом готівкових та безготівкових платежів за паливо і супутні товари, взаємодію з касовим апаратом та терміналом, ведення касової звітності та розрахунок подобово.

Ще одна пропозиція для тих, хто цікавиться роботою для пенсіонерів в Одесі - вакансія водія зі своїм авто у компанії АЗР. Заробітна плата коливається від 20 000 до 40 000 гривень на місяць.

Ця зайнятість передбачає шестиденний тиждень з графіком пн-пт 9:00 - 18:30 та сб 9:00 - 15:00. Основні завдання: перевезення автозапчастин по облцентру та взаємодія з перевізниками для зустрічі та відправки вантажів.

Сервіс доставки Glovo також пропонує вакансії кур’єрів для тих, хто хоче отримувати стабільний дохід. Ця позиція дозволяє заробляти до 50 000 грн на місяць з щоденними та щотижневими виплатами.

Кур’єри можуть обирати зручний графік доставки, а компанія забезпечує страхування. Доставляти можна як пішки, так і на велосипеді чи автівці.

Пропозиції на ринку праці дають можливість кожному знайти те, що йому ближче до душі.

