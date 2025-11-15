В городе появилось несколько интересных предложений для ищущих работу для пенсионеров в Одессе и желает оставаться в движении.

Работа для пенсионеров в Одессе позволяет людям покрывать собственные нужды и оставаться социально активными, сообщает Politeka.

Сайт work.ua предлагает вакансии в разных сферах, от розничной торговли до доставки и перевозки грузов. При этом условия труда созданы так, чтобы работа для пенсионеров в Одессе была стабильной и комфортной.

Среди актуальных предложений позиция кассира в компании Фавор ДВ с зарплатой от 13 000 до 15 000. Обязанности включают прием наличных и безналичных платежей за топливо и сопутствующие товары, взаимодействие с кассовым аппаратом и терминалом, ведение кассовой отчетности и расчет посуточно.

Еще одно предложение для тех, кто интересуется работой для пенсионеров в Одессе – вакансия водителя со своим авто в компании АЗР. Заработная плата колеблется от 20000 до 40000 гривен в месяц.

Эта занятость предусматривает шестидневную неделю с графиком пн-пт 9:00 – 18:30 и сб 9:00 – 15:00. Основные задачи: перевозка автозапчастей по облцентру и взаимодействие с перевозчиками для встречи и отправки грузов.

Сервис доставки Glovo также предлагает вакансии курьеров для тех, кто хочет получать стабильный доход. Эта позиция позволяет зарабатывать до 50 000 грн в месяц с ежедневными и еженедельными выплатами.

Курьеры могут выбирать удобный график доставки, а компания обеспечивает страхование. Доставлять можно как пешком, так и на велосипеде или на автомобиле.

Предложения на рынке труда позволяют каждому найти то, что ему ближе по душе.

