Подорожчання продуктів у Київській області відчули мешканці регіону протягом останніх кількох тижнів, повідомляє Politeka.

Аналітики наголошують на стрімкому зростанні цін на овочі, крупи та молочні товари.

Середня вартість пшона піднялася до 29,53 гривень за кілограм, що на 3,67 більше ніж у жовтні. У різних мережах ціни варіюються: Auchan — 26,90, Megamarket — 32,20, Metro — 29,50.

Молочна продукція також подорожчала. Молоко «Яготинське» 2,6% об’ємом 900 мл у середньому коштує 60,98 грн. У мережах Auchan його продають за 57,90 гривень, Megamarket — 67,70, Metro — 60,32, Novus — 57,99. Приріст середньої ціни за місяць склав 3,78 грн.

Овочі демонструють найбільше здорожчання. Огірки гладкі нині коштують у середньому 138 грн/кг, тоді як у жовтні середня вартість була 80,49 грн. Найбільший стрибок відбувся саме у сегменті свіжих овочів.

Загальна систематизація показує: найбільше подорожчали овочі, тоді як крупи та молочні товари зросли помірніше. Споживачам радять порівнювати ціни у різних магазинах, щоб обрати найвигідніші пропозиції, адже подорожчання продуктів у Київській області відчутно впливає на сімейний бюджет.

Водночас, у регіоні діє програма безкоштовної видачі продуктів. З 10 листопада стартувала шоста хвиля допомоги для 80 тисяч місцевих родин. Організатори закликають не приходити всім одразу, щоб уникнути великих черг і забезпечити рівномірний доступ до наборів.

Гуманітарна підтримка допомагає частково компенсувати наслідки подорожчання продуктів у Київській області для найуразливіших категорій населення.

