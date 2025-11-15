Подорожание продуктов в Киевской области почувствовали жители региона за последние несколько недель, сообщает Politeka.

Аналитики отмечают стремительный рост цен на овощи, крупы и молочные товары.

Средняя стоимость пшена поднялась до 29,53 гривен за килограмм, что на 3,67 больше чем в октябре. В разных сетях цены варьируются: Auchan – 26,90, Megamarket – 32,20, Metro – 29,50.

Молочная продукция также подорожала. Молоко "Яготинское" 2,6% объемом 900 мл в среднем стоит 60,98 грн. В сетях Auchan его продают за 57,90 гривен, Megamarket – 67,70, Metro – 60,32, Novus – 57,99. Прирост средней цены в месяц составил 3,78 грн.

Овощи демонстрируют наибольшее удорожание. Огурцы гладкие сейчас стоят в среднем 138 грн/кг, в то время как в октябре средняя стоимость была 80,49 грн. Самый большой скачок произошел именно в сегменте свежих овощей.

Общая систематизация показывает: больше всего подорожали овощи, тогда как крупы и молочные товары выросли умереннее. Потребителям советуют сравнивать цены в разных магазинах, чтобы выбрать самые выгодные предложения, ведь подорожание продуктов в Киевской области существенно влияет на семейный бюджет.

В регионе действует программа бесплатной выдачи продуктов. С 10 ноября стартовала шестая волна пособия для 80 тысяч местных семей. Организаторы призывают не приходить всем сразу во избежание больших очередей и обеспечить равномерный доступ к наборам.

Гуманитарная поддержка помогает частично компенсировать последствия удорожания продуктов в Киевской области для наиболее уязвимых категорий населения.

