Аграрии пытаются уравновесить цены и спрос, но дефицит продуктов Киевской области серьезно ограничивает их возможности.

В Киевской области наблюдается дефицит продуктов в магазинах, что уже оказывает влияние на наличие товаров и их стоимость, сообщает Politeka.

Больше всего ощущается нехватка фруктов. Урожай груш пострадал из-за майских морозов, что отрицательно сказалось как на потребителях, так и на фермерских хозяйствах. Холодная весна повредила часть садов, заставляя аграриев вкладывать дополнительные ресурсы в восстановление деревьев, повышая себестоимость выращивания.

Аналитики отмечают, что закупочная цена на груши поднялась с 50 до 70 гривен за килограмм, что сразу отразилось на розничных ценах – теперь покупатели платят около 78 гривен за килограмм. Расходы на удобрения и средства защиты растений выросли почти на треть, что стало ключевым фактором удорожания.

Аграрии пытаются уравновесить цены и спрос, но дефицит продуктов Киевской области серьезно ограничивает их возможности. Часть хозяйств реализует урожай сразу же после сбора, ведь хранение становится экономически невыгодным, что дополнительно сокращает внутренние запасы.

В супермаркетах ситуация сложная: украинские груши часто отсутствуют, поэтому на полках преобладает импортная продукция из Нидерландов, Испании, Эквадора и Южной Африки.

Кроме того, в Киевской области продолжает расти стоимость продуктов. По данным столичного статистического управления, макаронные изделия подорожали на 3,9%, что значительно превышает рост цен на хлеб только 0,8%. Мясо и мясопродукты стали дороже на 2,2%, безалкогольные напитки – на 2%, а рыба и рыбные продукты – на 1,8%.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области: оформить специальную выплату можно несколькими способами.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: части переселенцев отменят выплаты на проживание, список случаев.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Киевской области: стали известны новые цены.