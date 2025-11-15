Дефіцит продуктів у Кривому Розі позначився і на стратегії продажу.

Дефіцит продуктів у Кривому Розі найбільше відчувається на фруктах, особливо на грушах, урожай яких постраждав через травневі морози, повідомляє Politeka.

Через несприятливі погодні умови фермери змушені були витратити додаткові кошти на обробку садів та захист дерев від шкідників. Це безпосередньо вплинуло на собівартість продукції.

За оцінками аграріїв, приблизно десята частина врожаю була втрачена. Як результат, закупівельна ціна на груші зросла з 50 до 70 гривень за кілограм, а в роздрібі середній цінник нині складає 77,9.

Фахівці зазначають, що витрати на добрива та догляд за садом цьогоріч перевищили минулорічні на третину. Незважаючи на менший урожай, частину продукції все ж вдалося зберегти та реалізувати.

Дефіцит продуктів у Кривому Розі позначився і на стратегії продажу: фермери продають урожай одразу після збору, аби уникнути додаткових витрат на зберігання.

У супермаркетах ситуація також напружена. Українські груші швидко розкуповують, і на полицях залишається переважно імпортна продукція з Нідерландів, Іспанії, Еквадору та Південної Африки.

Ціни на вітчизняні фрукти суттєво різняться. У «Сільпо» вони коштують 90 гривень за кілограм, у «Новусі» – 99 грн, у «Метро» – 72,7 грн, а у «Варусі» можна знайти за 49,9 грн.

Крім того, у Кривому Розі також дорожчають продукти.

Найбільше зросли ціни на овочі, крупи та молочні продукти. Середня вартість червоних помідорів зараз становить 125,66 грн/кг, тоді як у різних мережах вона коливається: Auchan — 155,10 гривень, Megamarket — 141,90, Novus — 79,99. У жовтні ціна була 93,62, тож за місяць вона піднялася на 61,22.

