Дефицит продуктов в Кривом Роге больше всего ощущается на фруктах, особенно на грушах, урожай которых пострадал из-за майских морозов, сообщает Politeka.

Из-за неблагоприятных погодных условий фермеры вынуждены были потратить дополнительные средства на обработку садов и защиту деревьев от вредителей. Это напрямую повлияло на себестоимость продукции.

По оценкам аграриев, примерно десятая часть урожая была потеряна. Как результат, закупочная цена на груши выросла с 50 до 70 гривен за килограмм, а в рознице средний ценник составляет 77,9.

Специалисты отмечают, что расходы на удобрения и уход за садом превысили прошлогодние на треть. Несмотря на меньший урожай часть продукции все же удалось сохранить и реализовать.

Дефицит продуктов в Кривом Роге отразился и на стратегии продаж: фермеры продают урожай сразу после сбора во избежание дополнительных расходов на хранение.

В супермаркетах ситуация тоже напряженная. Украинские груши быстро раскупают, и на полках остается преимущественно импортная продукция из Нидерландов, Испании, Эквадора и Южной Африки.

Цены на отечественные фрукты существенно разнятся. В «Сильпо» они стоят 90 гривен за килограмм, в «Новусе» – 99 грн, у «Метро» – 72,7 грн, а в «Варусе» можно найти за 49,9 грн.

Кроме того, в Кривом Роге также дорожают продукты.

Больше всего выросли цены на овощи, крупы и молочные продукты. Средняя стоимость красных помидоров сейчас составляет 125,66 грн/кг, в то время как в разных сетях она колеблется: Auchan — 155,10 гривен, Megamarket — 141,90, Novus — 79,99. В октябре цена была 93,62, поэтому за месяц она поднялась на 61,22.

