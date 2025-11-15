Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області покликана забезпечити базовий соціальний захист і стабільність у зимовий період для найуразливіших верств населення.

У Полтавській області стартувала програма гуманітарна допомога для пенсіонерів, спрямована на часткове відшкодування витрат на комунальні послуги, передає Politeka.

Вона реалізується благодійним фондом «Карітас Полтава» за підтримки CRS Catholic Relief Services у межах ініціативи «Допомога на теплу зиму».

Проєкт охоплює мешканців Полтавської та Зінківської громад, які постраждали від війни та втратили житло. Мета програми — зменшити фінансове навантаження в опалювальний сезон і забезпечити гідні умови проживання.

Підтримку можуть отримати люди з інвалідністю І–ІІ груп, громадяни віком від 60 років, родини з дітьми до трьох років, самотні батьки, багатодітні та прийомні сім’ї. Окрема допомога передбачена для осіб із тяжкими хронічними захворюваннями, лікування яких потребує додаткових витрат.

Для реєстрації необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та довідку внутрішньо переміщеної особи. Представники фонду закликають мешканців стежити за графіком виїздів мобільних команд, аби вчасно подати заявку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області покликана забезпечити базовий соціальний захист і стабільність у зимовий період для найуразливіших верств населення.

Окрім цього, у Полтавській області люди мають можливість отримати грошову підтримку.

Право на неї мають громадяни, які після переїзду офіційно працевлаштувалися та безперервно працювали щонайменше шість місяців. Така ж умова стосується переселенців, що протягом цього часу здійснювали підприємницьку діяльність.

Виплата призначатиметься лише тим, хто може підтвердити документами стабільну роботу або бізнес протягом пів року. Зміни вже набули чинності.

