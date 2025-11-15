Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области призвана обеспечить базовую социальную защиту и стабильность в зимний период для самых уязвимых слоев населения.

В Полтавской области стартовала программа гуманитарной помощи для пенсионеров, направленная на частичное возмещение расходов на коммунальные услуги, передает Politeka.

Она реализуется благотворительным фондом "Каритас Полтава" при поддержке CRS Catholic Relief Services в рамках инициативы "Помощь на теплую зиму".

Проект охватывает жителей Полтавской и Зинковской общин, пострадавших от войны и потерявших жилье. Цель программы – уменьшить финансовую нагрузку в отопительный сезон и обеспечить достойные условия проживания.

Поддержку могут получить люди с инвалидностью I–II групп, граждане от 60 лет, семьи с детьми до трех лет, одинокие родители, многодетные и приемные семьи. Отдельная помощь предусмотрена для лиц с тяжелыми хроническими заболеваниями, лечение которых требует дополнительных затрат.

Для регистрации необходимо иметь паспорт, идентификационный код и справку внутри перемещенного лица. Представители фонда призывают жителей следить за графиком выездов мобильных команд, чтобы своевременно подать заявку.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области призвана обеспечить базовую социальную защиту и стабильность в зимний период для самых уязвимых слоев населения.

Кроме того, в Полтавской области люди имеют возможность получить денежную поддержку.

Право на нее имеют граждане, которые после переезда официально трудоустроились и непрерывно работали не менее шести месяцев. Такое же условие касается переселенцев, осуществлявших в течение этого времени предпринимательскую деятельность.

Выплата будет назначаться только тем, кто может подтвердить документами стабильную работу или бизнес в течение полугода. Изменения уже вступили в силу.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Полтавской области: когда в домах будет тепло.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Полтавской области: цены резко изменились.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Полтавской области: что нужно делать, чтобы получать до 30 тысяч ежемесячно.