Робота для пенсіонерів у Харкові стає для багатьох місцевих можливістю гарно заробляти і залишатися соціально активними.

Робота для пенсіонерів у Харкові в багатьох випадках дає дуже хороший дохід, повідомляє Politeka.

Як свідчать оголошення на сайті work.ua, на місцевому ринку праці є вакансії для різних професій, зокрема для тих, хто має досвід або хоче освоїти нову справу.

Робота для пенсіонерів у Харкові охоплює як кваліфіковані спеціальності, так і посади, де досвід не є обов’язковим. Однією з пропозицій є різчик сала у Пісочині.

Підприємство, що спеціалізується на м’ясопереробці, шукає людину без шкідливих звичок і готову відповідально ставитися до своїх обов’язків.

Ще одна можливість - позиція ветеринара. Роботодавці шукають фахівця, який має досвід з дрібними домашніми тваринами. Серед обов’язків є прийом ургентних і терапевтичних пацієнтів, проведення діагностики, постановка діагнозу, виписки та призначення лікування.

До цього додаються вміння проводити реанімаційні заходи, хірургічні маніпуляції та коментувати результати лабораторних досліджень.

Для цієї роботи для пенсіонерів в Харкові важливо бути уважним, пунктуальним і вміти уживатися в команді. Також цінуються любов до тварин та бажання розвиватися. Оплата тут стартує від 2000 за зміну.

Ще одна цікава вакансія - піцайоло біля станції метро Майдан Конституції. Відома мережа «Япіко» запрошує як досвідчених кухарів, так і новачків без досвіду. Пропонується оплачуване стажування, стабільна заробітна плата від 27 000 до 32 000 та комфортні умови праці.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: де роздають їжу, перелік важливих умов.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: українцям готові допомогти, скільки можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит м’яса у Харківській області: українцям розкрили, чому виникли проблеми.