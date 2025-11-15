Подорожчання продуктів у Запоріжжі помітно позначається на витратах родин, особливо на товари першої необхідності.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі відчули мешканці регіону протягом останнього місяця, повідомляє Politeka.

За даними порталу Мінфін, середня вартість основних товарів продовжує зростати, що впливає на сімейний бюджет.

Найбільше подорожчали гречка, вершки та огірки.

Середня ціна гречки нині становить 41,97 грн за кілограм. У супермаркеті Auchan її можна придбати за 34,90, а в Megamarket — за 54,80. Для порівняння, у жовтні середня вартість цього продукту становила 40,88, що свідчить про підвищення приблизно на одну гривню.

Молочні продукти також подорожчали. Вершки «Простонаше» 10% об’ємом 200 мл зараз продаються в середньому за 38,13 гривень. У жовтні їхня середня ціна становила 36,14. У Metro та Novus вершки можна придбати за 37,99, а в Megamarket — за 38,40. За останній місяць ціна піднялася на 1,26.

Серед овочів найбільший стрибок вартості зафіксовано у огірків. В середньому вартість кілограма становить 121,05 грн, що на 27,56 більше, ніж у попередньому місяці. У Novus огірки коштують 159 гривень, у Metro — 83,10. Коливання цін у різних мережах варіювалися від 93,49 до 144,45 за кілограм.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі помітно позначається на витратах родин, особливо на товари першої необхідності, тому стежити за розцінками та обирати вигідні пропозиції стає дедалі важливіше.

Незважаючи на таку ситуацію, в Запоріжжі жителі можуть отримати гуманітарну допомогу, яка надається безкоштовно. Ініціатива організована благодійною організацією «Карітас», яка вже розпочала прийом заявок від бажаючих.

