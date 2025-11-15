Подорожание продуктов в Запорожье заметно отражается на расходах семей, особенно на товарах первой необходимости.

Подорожание продуктов в Запорожье почувствовали жители региона за последний месяц, сообщает Politeka.

По данным портала Минфин , средняя стоимость основных товаров продолжает расти, что влияет на семейный бюджет.

Больше всего подорожали гречка, сливки и огурцы.

Средняя цена гречки составляет 41,97 грн за килограмм. В супермаркете Auchan ее можно приобрести за 34,90, а в Megamarket – за 54,80. Для сравнения, в октябре средняя стоимость этого продукта составила 40,88, что свидетельствует о повышении примерно на гривну.

Молочные продукты тоже подорожали. Сливки «Простонаше» 10% объемом 200 мл сейчас продаются в среднем за 38,13 гривен. В октябре их средняя цена составила 36,14. В Metro и Novus сливки можно приобрести за 37,99, а в Megamarket – за 38,40. За последний месяц цена поднялась на 1,26.

Среди овощей самый большой скачок стоимости зафиксирован у огурцов. В среднем стоимость килограмма составляет 121,05 грн., что на 27,56 больше, чем в предыдущем месяце. У Novus огурцы стоят 159 гривен, у Metro - 83,10. Колебания цен в разных сетях варьировались от 93,49 до 144,45 за килограмм.

Подорожание продуктов в Запорожье заметно сказывается на расходах семей, особенно на товары первой необходимости, поэтому следить за расценками и выбирать выгодные предложения становится все важнее.

Несмотря на такую ​​ситуацию, в Запорожье жители могут получить гуманитарную помощь, оказываемую бесплатно. Инициатива организована благотворительной организацией «Каритас», которая уже приступила к приему заявок от желающих.

