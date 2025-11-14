Новий графік руху поїздів в Дніпропетровській області впроваджується поетапно і охопить кілька популярних напрямків.

Новий графік руху поїздів в Дніпропетровській області введено на кілька експресів, проте низка потягів не курсуватиме, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Укрзалізниці на Телеграм-каналі.

У Дніпропетровській області відновлюється курсування низки приміських поїздів, які знову їхатимуть за повними маршрутами. Новий графік руху поїздів в Дніпропетровській області впроваджується поетапно і охопить кілька популярних напрямків.

Спочатку відновлюється повний рух таких електричок:

№7202 сполученням Кам’янське – Синельникове-1;

№ 7304, який курсує за маршрутом Кам’янське – Дніпро.

Також відновлюється робота кількох приміських рейсів:

№ 6035 за маршрутом Дніпро – П’ятихатки-Стикова;

№ 6044 П’ятихатки-Стикова – Дніпро;

№ 6039 Дніпро – П’ятихатки.

Водночас повідомляється, що з технічних причин тимчасово припиняється курсування електрички №7303 Дніпро – Кам’янське. Пасажирів просять врахувати цю зміну під час планування поїздок. З 14 листопада відновлено рух №6010 П’ятихатки – Дніпро.

З 15 листопада будуть запущені ще два рейси:

№7307 до Кам’янське;

№7206 Кам’янське – Синельникове-1.

Пасажирів закликають заздалегідь ознайомлюватися з оновленим розкладом руху, який доступний на офіційному сайті регіональної залізниці.

Крім цього, у звʼязку з безпековою ситуацією тимчасово сьогодні не курсуватиме низка поїздів, маршрут яких між Дніпропетровщиною та Харківщиною.

Мова про ділянку Варварівка – Лозова і поїзди №6536 та №6537. Альтернативні вечірні рейси: №6291 Лозова - Варварівка та №6280 Варварівка - Лозова.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: коли приходити по допомогу.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області: частині переселенців пошастить отримати дім.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду у Дніпрі: ціни поїздки зросли, чого чекати далі.