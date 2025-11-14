Новий графік руху поїздів в Дніпропетровській області введено на кілька експресів, проте низка потягів не курсуватиме, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні Укрзалізниці на Телеграм-каналі.
У Дніпропетровській області відновлюється курсування низки приміських поїздів, які знову їхатимуть за повними маршрутами. Новий графік руху поїздів в Дніпропетровській області впроваджується поетапно і охопить кілька популярних напрямків.
Спочатку відновлюється повний рух таких електричок:
- №7202 сполученням Кам’янське – Синельникове-1;
- № 7304, який курсує за маршрутом Кам’янське – Дніпро.
Також відновлюється робота кількох приміських рейсів:
- № 6035 за маршрутом Дніпро – П’ятихатки-Стикова;
- № 6044 П’ятихатки-Стикова – Дніпро;
- № 6039 Дніпро – П’ятихатки.
Водночас повідомляється, що з технічних причин тимчасово припиняється курсування електрички №7303 Дніпро – Кам’янське. Пасажирів просять врахувати цю зміну під час планування поїздок. З 14 листопада відновлено рух №6010 П’ятихатки – Дніпро.
З 15 листопада будуть запущені ще два рейси:
- №7307 до Кам’янське;
- №7206 Кам’янське – Синельникове-1.
Пасажирів закликають заздалегідь ознайомлюватися з оновленим розкладом руху, який доступний на офіційному сайті регіональної залізниці.
Крім цього, у звʼязку з безпековою ситуацією тимчасово сьогодні не курсуватиме низка поїздів, маршрут яких між Дніпропетровщиною та Харківщиною.
Мова про ділянку Варварівка – Лозова і поїзди №6536 та №6537. Альтернативні вечірні рейси: №6291 Лозова - Варварівка та №6280 Варварівка - Лозова.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: коли приходити по допомогу.
Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області: частині переселенців пошастить отримати дім.
Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду у Дніпрі: ціни поїздки зросли, чого чекати далі.