Новый график движения поездов в Днепропетровской области вводится поэтапно и охватит несколько популярных направлений.

Новый график движения поездов в Днепропетровской области введен на несколько экспрессов, однако ряд поездов не будет курсировать, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" на Телеграмм-канале.

В Днепропетровской области возобновляется курсирование ряда пригородных экспрессов, которые снова будут следовать по полным маршрутам. Новый график движения поездов в Днепропетровской области вводится поэтапно и охватит несколько популярных направлений.

Сначала восстанавливается полное движение следующих электричек:

№7202 сообщением Каменское – Синельниково-1;

№ 7304, курсирующий по маршруту Каменское – Днепр.

Также возобновляется работа нескольких пригородных рейсов:

№ 6035 по маршруту Днепр – Пятихатки-Стыкова;

№ 6044 Пятихатки-Стыкова – Днепр;

№ 6039 Днепр – Пятихатки.

В то же время сообщается, что по техническим причинам временно прекращается курсировка электрички №7303 Днепр – Каменское. Пассажиров просят учесть это изменение при планировании поездок. С 14 ноября возобновлено движение №6010 Пятихатки – Днепр.

С 15 ноября будут запущены еще два рейса:

№7307 в Каменское;

№7206 Каменское – Синельниково-1.

Пассажиров призывают заранее ознакомиться с обновленным расписанием движения, которое доступно на официальном сайте региональной железной дороги.

Кроме этого, в связи с ситуацией в сфере безопасности временно сегодня не будет курсировать ряд поездов, маршрут которых между Днепропетровщиной и Харьковщиной.

Речь о участке Варваровка – Лозовая и поездах №6536 и №6537. Альтернативные вечерние рейсы: №6291 Лозовая – Варваровка и №6280 Варваровка – Лозовая.

