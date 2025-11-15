Гуманітарна допомога для ВПО у Чернігівській області продовжує надаватися у різних формах, щоб підтримати місцевих жителів та фермерів у відновленні життя та бізнесу.

Гуманітарна допомога для ВПО у Чернігівській області надається через програму Mercy Corps, повідомляє Politeka.

Міжнародна організація Mercy Corps продовжує надавати гуманітарну допомогу для ВПО у Чернігівській області та інших регіонах України, постраждалих від війни. Програма включає підтримку домогосподарств, фермерів та малих і середніх агробізнесів.

Допомога охоплює надання грошових грантів, побутових і харчових наборів, гігієнічних засобів, а також підтримку сільськогосподарської діяльності через Програму підтримки сільського господарства України, яку реалізує Mercy Corps спільно з українськими партнерами.

У Чернігівській області проєкт реалізується через Благодійний фонд «ПІДТРИМКА АГРО», який забезпечує роботу з місцевими господарствами та фермерами. Перевага надається домогосподарствам і бізнесам, які постраждали від війни та вимушено переміщеним особам.

Проєкт підтримує такі категорії: дрібні сільгосппідприємці та домогосподарства, малий і середній агробізнес, установи аграрного сектору, жінок-фермерок та фермерів, які потребують консультацій із юридичних і фінансових питань.

Учасники отримують виплати на розвиток аграрної діяльності та відновлення бізнесу, що є критично важливим для місцевої економіки та громади. Заявки на деякі компоненти програми тимчасово призупинено, однак організація продовжує роботу з усіма доступними категоріями.

Гуманітарна допомога для ВПО у Чернігівській області продовжує надаватися у різних формах, щоб підтримати місцевих жителів та фермерів у відновленні життя та бізнесу.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 року у Чернігівській області: які подробиці варто знати.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: кому щомісяця виплачуватимуть додаткові кошти.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: кому обіцяють від 25 тисяч зарплати.