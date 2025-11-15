Гуманитарная помощь для ВПЛ в Черниговской области продолжает оказываться в разных формах, чтобы поддержать местных жителей и фермеров в восстановлении жизни и бизнеса.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Черниговской области предоставляется через программу Mercy Corps, сообщает Politeka.

Международная организация Mercy Corps продолжает оказывать гуманитарную помощь для ВПЛ в Черниговской области и других регионах Украины, пострадавших от войны. Программа включает в себя поддержку домохозяйств, фермеров и малых и средних агробизнесов.

Помощь включает предоставление денежных грантов, бытовых и пищевых наборов, гигиенических средств, а также поддержку сельскохозяйственной деятельности через Программу поддержки сельского хозяйства Украины, которую реализует Mercy Corps совместно с украинскими партнерами.

В Черниговской области проект реализуется через Благотворительный фонд «ПОДДЕРЖКА АГРО», обеспечивающий работу с местными хозяйствами и фермерами. Предпочтение отдается домохозяйствам и бизнесам, пострадавшим от войны и вынужденно перемещенным лицам.

Проект поддерживает следующие категории: мелкие сельхозпредприниматели и домохозяйства, малый и средний агробизнес, учреждения аграрного сектора, женщин-фермерок и фермеров, нуждающихся в консультациях по юридическим и финансовым вопросам.

Участники получают выплаты на развитие аграрной деятельности и возобновление бизнеса, что критически важно для местной экономики и общины. Заявки на некоторые компоненты программы временно приостановлены, однако организация продолжает работу со всеми доступными категориями.

