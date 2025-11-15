Подорожчання продуктів у Одеській області торкнулося гречки, вершків та огірків, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію щодо цієї ситуації надає портал Мінфін.

Середні ціни на основні продукти в Одеській області продовжують зростати, повідомляють місцеві супермаркети та торговельні мережі. Найпомітніше підвищення відчули споживачі гречки, вершків та огірків.

Гречка сьогодні коштує в середньому 41,97 грн за кілограм. Найнижча вартість фіксується в Auchan — 34,90, а найдорожча у Megamarket — 54,80. Для порівняння, у жовтні середня вартість цього товару була 40,88, що свідчить про підвищення приблизно на одну гривню.

Молочні продукти також подорожчали. Вершки «Простонаше» 10% об’ємом 200 мл нині продаються за 38,13 грн у середньому. У жовтні цей показник складав 36,14. Найдешевше придбати товар можна в Metro та Novus по 37,99, найдорожче — в Megamarket за 38,40. За останній місяць середня розцінки піднялися на 1,26 грн.

Серед овочів найбільше подорожчали огірки. Середня вартість кілограма становить 121,05 грн, що на 27,56 більше порівняно з минулим місяцем. У Novus огірки коштують 159 гривень, у Metro — 83,10. Коливання цін за останній місяць були значними: від 93,49 до 144,45.

За даними експертів та торговельних мереж, основними причинами подорожчання залишаються сезонні фактори та коливання вартості логістики. Споживачам радять порівнювати ціни у різних супермаркетах та планувати покупки заздалегідь.

Отже, подорожчання продуктів у Одеській області відчутне для бюджету жителів, і найближчим часом очікувати стабілізації цін на гречку, вершки та огірки навряд чи варто.

