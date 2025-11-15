Подорожание продуктов в Одесской области коснулось гречихи, сливок и огурцов, сообщает Politeka.

Актуальную информацию об этой ситуации предоставляет портал Минфин .

Средние цены на основные продукты в Одесской области растут, сообщают местные супермаркеты и торговые сети. Наиболее заметное повышение ощутили потребители гречихи, сливок и огурцов.

Гречка сегодня стоит в среднем 41,97 грн за килограмм. Самая низкая стоимость фиксируется у Auchan – 34,90, а самая дорогая в Megamarket – 54,80. Для сравнения, в октябре средняя стоимость этого товара составляла 40,88, что свидетельствует о повышении примерно на одну гривну.

Молочные продукты тоже подорожали. Сливки «Простонаше» 10% объемом 200 мл сейчас продаются за 38,13 грн в среднем. В октябре этот показатель составлял 36,14. Дешевле всего приобрести товар можно в Metro и Novus по 37,99, дороже всего — в Megamarket за 38,40. За последний месяц средняя расценка поднялась на 1,26 грн.

Среди овощей больше всего подорожали огурцы. Средняя стоимость килограмма составляет 121,05 грн, что на 27,56 больше по сравнению с прошлым месяцем. У Novus огурцы стоят 159 гривен, у Metro - 83,10. Колебания цен за последний месяц оказались значительными: от 93,49 до 144,45.

По данным экспертов и торговых сетей, основными причинами удорожания остаются сезонные факторы и колебания стоимости логистики. Потребителям советуют сравнивать цены в разных супермаркетах и ​​планировать покупки заранее.

Следовательно, подорожание продуктов в Одесской области ощутимо для бюджета жителей, и в ближайшее время ожидать стабилизации цен на гречку, сливки и огурцы вряд ли стоит.

