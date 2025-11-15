Денежная помощь для ВПЛ в Кривом Роге может быть прекращена ряд нарушений.

В Кривом Роге продолжают начислять государственную денежную помощь ВПЛ, однако в отдельных случаях выплаты могут быть временно приостановлены, пишет Politeka.net.

Причины временного прекращения выплат связаны с несоответствием получателя критериям программы или нарушением условий оказания помощи.

Чаще это касается семей, которые больше не отвечают требованиям для получения государственной поддержки. В частности, если среднемесячный доход на одного члена домохозяйства превышает 9440 гривен, семья лишается права на получение помощи.

Еще одним основанием для приостановки денежной помощи для ВПЛ в Кривом Роге является возвращение переселенцев к постоянному месту жительства или выезд за пределы Украины. Если отсутствие длится более 30 дней подряд или в общей сложности превышает 60 дней в течение шести месяцев, начисление пособия прекращается.

Сегодня размер государственной поддержки для внутренне перемещенных лиц остается неизменным: 3000 гривен в месяц получают дети и люди с инвалидностью, тогда как для других категорий граждан выплата составляет 2000 гривен.

Особое внимание государство уделяет пенсионерам среди ВПЛ. В Пенсионном фонде Украины напоминают, что часть пенсионеров, которые находятся на временно оккупированных территориях или за границей, могут потерять свои выплаты, если не пройдут обязательную физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года.

Для сохранения пенсионных выплат пенсионерам, проживающим на временно оккупированных территориях, необходимо совершать хотя бы одну финансовую операцию со своего счета каждые шесть месяцев. Это подтверждает активность получателя и позволяет Пенсионному фонду продолжать начисление пенсий.

