Жители и предприятия просят учесть график отключения воды на 17 ноября в Чернигове и заблаговременно произвести необходимые запасы воды.

График отключения воды на 17 ноября в Чернигове будет введен в связи с аварийно-ремонтными работами на водопроводах города, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КП "Черниговводоканал".

Коммунальные службы города сообщают о графике отключения воды на 17 ноября в Чернигове в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на отдельных участках водопроводных сетей. Жителям и юридическим потребителям следует учитывать временные ограничения при планировании использования воды.

На проспекте Левко Лукьяненко, 39, в связи с аварийно-ремонтными работами на водомерном узле, водоснабжение будет отсутствовать с 08:00 до 17:00 17.11.2025 года. Они подразумевают временное отключение водоснабжения непосредственно в этом доме.

На проспекте Перемоги, 13 также будут проводиться аварийно-ремонтные работы на водопроводе, в частности планируется замена задвижки. В связи с этим водоснабжение будет временно прекращено с 09.00 до 15.00 для многоэтажных жилых домов по адресам:

ул. Жабинского, 3

проспект Перемоги, 13 и 17

ул. Ивана Мазепы, 41 и 43А

Также ограничение будет касаться юридических потребителей по адресам:

проспект Перемоги, 13, 15, 17

ул. Ивана Мазепи, 41 и 43А

ул. Жабинського, 3

На улице Музичниой, 4 будет проводиться аварийно-ремонтное обслуживание водопровода , включая замену ПГ. Работы состоятся с 09:00 до 15:00. Временно будет прекращено водоснабжение для многоэтажных жилых домов по адресу:

Музична, 2А, 4А, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Промислова, 40

А также для юридических потребителей по адресам:

Музична, 4

Промыслова, 40

Жителей и предприятия просят учесть временные ограничения водоснабжения и заблаговременно произвести необходимые запасы воды.

