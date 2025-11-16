График отключения воды на 17 ноября в Чернигове будет введен в связи с аварийно-ремонтными работами на водопроводах города, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы КП "Черниговводоканал".
Коммунальные службы города сообщают о графике отключения воды на 17 ноября в Чернигове в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на отдельных участках водопроводных сетей. Жителям и юридическим потребителям следует учитывать временные ограничения при планировании использования воды.
На проспекте Левко Лукьяненко, 39, в связи с аварийно-ремонтными работами на водомерном узле, водоснабжение будет отсутствовать с 08:00 до 17:00 17.11.2025 года. Они подразумевают временное отключение водоснабжения непосредственно в этом доме.
На проспекте Перемоги, 13 также будут проводиться аварийно-ремонтные работы на водопроводе, в частности планируется замена задвижки. В связи с этим водоснабжение будет временно прекращено с 09.00 до 15.00 для многоэтажных жилых домов по адресам:
- ул. Жабинского, 3
- проспект Перемоги, 13 и 17
- ул. Ивана Мазепы, 41 и 43А
Также ограничение будет касаться юридических потребителей по адресам:
- проспект Перемоги, 13, 15, 17
- ул. Ивана Мазепи, 41 и 43А
- ул. Жабинського, 3
На улице Музичниой, 4 будет проводиться аварийно-ремонтное обслуживание водопровода , включая замену ПГ. Работы состоятся с 09:00 до 15:00. Временно будет прекращено водоснабжение для многоэтажных жилых домов по адресу:
- Музична, 2А, 4А, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
- Промислова, 40
А также для юридических потребителей по адресам:
- Музична, 4
- Промыслова, 40
Жителей и предприятия просят учесть временные ограничения водоснабжения и заблаговременно произвести необходимые запасы воды.
