Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області є вимушеним кроком у межах державної стратегії стабілізації.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області охопило кілька населених пунктів та спричинило хвилю невдоволення серед мешканців, інформує Politeka.

Із початку 2026 року в Берестині змінюються ціни на централізоване водопостачання й водовідведення — підвищення становитиме 13,2%. Місцева влада пояснює нововведення необхідністю модернізувати очисні споруди та забезпечити стабільну якість водопостачання, проте населення вважає такі розцінки надто високими й невиправданими.

Попередня зміна цін відбулася ще на початку 2025 року: тоді кубометр води коштував 49,40 грн, послуга водовідведення — 83,10 грн, а з урахуванням абонентської плати загальна сума становила 132,50 грн. За словами керівника місцевого компідприємства Миколи Дубини, оновлення очисних систем потребує близько 400 мільйонів гривень. Проєкт планують реалізовувати поступово, за участю інвесторів. Він підкреслив, що перегляд цін дозволить покрити витрати й уникнути перебоїв у роботі підприємства.

Однак мешканці Берестинської громади активно висловлюють невдоволення. У численних коментарях під офіційними публікаціями люди заявляють, що підвищення комунальних платежів погіршує фінансове становище родин, тоді як якість води залишається незадовільною. Громадяни вимагають проведення незалежної перевірки, наголошуючи, що питання водозабезпечення стосується не лише тарифів, а й щоденного комфорту кожного жителя.

На загальнодержавному рівні також фіксується тенденція до збільшення вартості комунальних ресурсів. Із 2026 року прогнозується подальше подорожчання електроенергії та інших житлових послуг. Національний банк застерігає, що коригування тарифів до економічно обґрунтованих показників може вплинути на бюджети домогосподарств і громад. При цьому борги водоканалів по країні вже досягають десятків мільярдів гривень, що посилює навантаження на фінансову систему.

Отже, підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області є вимушеним кроком у межах державної стратегії стабілізації, але водночас воно викликає гостру реакцію серед мешканців та створює додаткові труднощі для місцевих підприємств, що підтверджує потребу у прозорій тарифній політиці й контролі якості сервісу.

Джерело: Берестин.info

