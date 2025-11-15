Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области охватило несколько населенных пунктов и повлекло за собой волну недовольства среди жителей, информирует Politeka.

С начала 2026 года в Берестине изменяются цены на централизованное водоснабжение и водоотвод — повышение составит 13,2%. Местные власти объясняют нововведение необходимостью модернизировать очистные сооружения и обеспечить стабильное качество водоснабжения, однако население считает такие расценки слишком высокими и неоправданными.

Предварительное изменение цен произошло еще в начале 2025 года: тогда кубометр воды стоил 49,40 грн, услуга водоотвода - 83,10 грн, а с учетом абонентской платы общая сумма составила 132,50 грн. По словам руководителя местного компредприятия Николая Дубины, обновление очистных систем требует около 400 миллионов гривен. Проект планируют реализовывать постепенно при участии инвесторов. Он подчеркнул, что пересмотр цен позволит покрыть издержки и избежать перебоев в работе предприятия.

Однако жители Берестинского общества активно выражают недовольство. В многочисленных комментариях под официальными публикациями люди заявляют, что повышение коммунальных платежей усугубляет финансовое положение семей, в то время как качество воды остается неудовлетворительным. Граждане требуют проведения независимой проверки, отмечая, что вопрос водообеспечения касается не только тарифов, но и ежедневного комфорта каждого жителя.

На общегосударственном уровне также фиксируется тенденция увеличения стоимости коммунальных ресурсов. С 2026 прогнозируется дальнейшее подорожание электроэнергии и других жилищных услуг. Национальный банк предостерегает, что корректировка тарифов по экономически обоснованным показателям может повлиять на бюджеты домохозяйств и общин. При этом долги водоканалов по стране уже достигают десятков миллиардов гривен, что усугубляет нагрузку на финансовую систему.

Следовательно, повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области является вынужденным шагом в рамках государственной стратегии стабилизации, но в то же время вызывает острую реакцию среди жителей и создает дополнительные трудности для местных предприятий, что подтверждает потребность в прозрачной тарифной политике и контроле качества сервиса.

Источник: Берестин.info

