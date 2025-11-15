Грошова допомога для ВПО у Київській області продовжує нараховуватись, проте в окремих випадках виплати можуть бути тимчасово призупинені через невідповідність умовам програми, повідомляє Politeka.

Причини призупинення допомоги різні. Насамперед це стосується сімей, які більше не відповідають критеріям отримання. Ключовим показником є середньомісячний дохід на одного члена домогосподарства: якщо він перевищує 9440 гривень, право на підтримку може бути втрачено.

Ще однією підставою є повернення до постійного місця проживання або тривала відсутність за межами України. Якщо сім’я відсутня понад 30 днів підряд або понад 60 днів загалом за пів року, виплати зупиняються.

На сьогодні розмір державної підтримки залишається стабільним: 3000 гривень на місяць отримують діти та особи з інвалідністю, а для інших категорій — 2000 гривень.

Особливу увагу приділено пенсіонерам-ВПО. Частина отримувачів, що перебувають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном, може втратити виплати, якщо не пройдуть обов’язкову фізичну ідентифікацію до 31 грудня поточного року. Для збереження нарахувань необхідно здійснювати хоча б одну фінансову операцію зі свого рахунку кожні шість місяців, що підтверджує активність отримувача.

Грошова допомога для ВПО у Київській області забезпечує підтримку найуразливіших категорій громадян, проте для її збереження важливо дотримуватися правил програми та своєчасно підтверджувати інформацію.

До слова, у Київській області українці також мають можливість отримати безкоштовне житло.

