Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области продолжает начисляться, однако в отдельных случаях выплаты могут быть временно приостановлены из-за несоответствия условиям программы, сообщает Politeka.

Причины приостановки помощи разные. Прежде всего, это касается семей, которые больше не отвечают критериям получения. Ключевым показателем является среднемесячный доход на одного члена домохозяйства: если он превышает 9440 гривен, право на поддержку может быть утрачено.

Еще одним основанием является возвращение к постоянному месту жительства или длительное отсутствие за пределами Украины. Если семья отсутствует более 30 дней подряд или более 60 дней в общей сложности за полгода, выплаты останавливаются.

На сегодняшний день размер государственной поддержки остается стабильным: 3000 гривен в месяц получают дети и лица с инвалидностью, а для других категорий — 2000 гривен.

Особое внимание уделено пенсионерам-ВПЛ. Часть получателей, находящихся на временно оккупированных территориях или за рубежом, может потерять выплаты, если не пройдет обязательная физическая идентификация до 31 декабря текущего года. Для сохранения начислений необходимо совершать хотя бы одну финансовую операцию со своего счета каждые шесть месяцев, что подтверждает активность получателя.

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области обеспечивает поддержку наиболее уязвимых категорий граждан, однако для ее сохранения важно соблюдать правила программы и своевременно подтверждать информацию.

К слову, в Киевской области украинцы также имеют возможность получить бесплатное жилье.

