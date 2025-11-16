Газмережі закликають усіх споживачів бути уважними та відповідально дотримуватися встановлених правил під час графіку відключення газу з 17 по 21 листопада в Хмельницькій області.

Графік відключення газу з 17 по 21 листопада в Хмельницькій області введено у кількох населених пунктах через заплановані роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі Газмережі "Хмельницька філія".

У кількох громадах області буде проведено комплекс запланованих робіт. У зв’язку з цим на окремих ділянках тимчасово введено графік відключення газу з 17 по 21 листопада в Хмельницькій області.

Через проведення модернізаційних робіт у селищі Стара Синява Старосинявської об’єднаної територіальної громади 17 листопада 2025 року перекриють блакитне паливо. Мешканців просять заздалегідь вимкнути газові прилади та перекрити крани як на самих приладах, так і перед ними.

У Хмельницькій міській територіальній громаді 19.11 буде тимчасово припинено розподіл газу в місті Хмельницькому за такими адресами на вулиці Гетьманській: 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4. Роботи проводитимуться у приватному секторі, що передбачає повне знеструмлення газових мереж на час виконання технічних процедур.

У Теофіпольській громаді 21.11 газопостачання буде тимчасово припинене у селищі Теофіполь на вулиці Соборній, 10. Фахівці Газмережі виконуватимуть необхідні регламентні роботи, які неможливо провести без тимчасового обмеження подачі блакитного палива.

У Славутській громаді 20.11 заплановано припинення газопостачання в населених пунктах Манятин та Яблунівка. Під час робіт спеціалісти проведуть технічні перевірки та обслуговування мереж.

Під час пуску блакитного палива необхідно надати фахівцям вільний доступ до обладнання для здійснення обов’язкової перевірки на щільність внутрішніх мереж. Газмережі закликають усіх споживачів бути уважними та відповідально дотримуватися встановлених правил безпечного користування газом.

