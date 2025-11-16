Газсети призывают всех потребителей быть внимательными и ответственно соблюдать установленные правила во время графика отключения газа с 17 по 21 ноября в Хмельницкой области.

График отключения газа с 17 по 21 ноября в Хмельницкой области введен в нескольких населенных пунктах из-за запланированных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе Газсети "Хмельницкий филиал".

В нескольких общинах области будет проведен комплекс запланированных работ. В этой связи на отдельных участках временно введен график отключения газа с 17 по 21 ноября в Хмельницкой области.

Из-за проведения модернизационных работ в поселке Старая Синява Старосинявской объединенной территориальной общины 17 ноября 2025 перекроют голубое топливо. Жителей просят заранее отключить газовые приборы и перекрыть краны как на самих приборах, так и перед ними.

В Хмельницкой городской территориальной общине 19.11 будет временно прекращено распределение газа в городе Хмельницком по таким адресам на улице Гетманской: 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 13/1, 13/2, 13/3 15/2, 15/3, 15/4. Ремонты будут проводиться в частном секторе, что предполагает полное обесточивание газовых сетей при выполнении технических процедур.

В Теофипольской общине 21.11 газоснабжение будет временно прекращено в поселке Теофиполь по улице Соборной, 10. Специалисты Газсети будут выполнять необходимые регламентные работы, которые невозможно провести без временного ограничения подачи голубого топлива.

В Славутской общине 20.11 запланировано прекращение газоснабжения в населенных пунктах Манятин и Яблонивка. В ходе работы специалисты проведут технические проверки и обслуживание сетей.

При пуске голубого топлива необходимо предоставить специалистам свободный доступ к оборудованию для обязательной проверки на плотность внутренних сетей.

