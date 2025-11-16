Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 17 по 23 листопада в Одесі та розкрили деталі.

Синоптики зробили прогноз погоди на тиждень з 17 по 23 листопада в Одесі та розповіли, чого варто очікувати місцевим жителям, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 17 по 23 листопада в Одесі. Розпочнеться все зі прохолодної пори. У понеділок 17-ого числа: хмарна пора протримається увесь день. Опадів не прогнозується. Максимальна температура повітря сягне +15°C. 17 листопада, боячись нечистої сили, люди намагалися нікуди з дому не виходити. Наші пращури помітили: якщо снігу надує, то в наступному році хліба прибуде.

У вівторок, 18.11: повітря прогріється до +14°C. З самого ранку небо в Одесі вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Без опадів.

Середа, 19.11: хмарна пора буде триматися до самого вечора. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. Температурні коливання — від +5 до +9°C.

Четвер, 20 числа: весь день буде хмарним. Впродовж дня температура триматиметься в межах +8…+14°C. Цього дня спостерігається стійке промерзання ґрунту, нерідко земля вкривається першим снігом, замерзають водойми. В цей день ожеледиця прогнозує затяжні морози.

У п’ятницю, 21.11: протягом усього дня небосвід буде вкритим хмарами. Без опадів. Температура повітря триматиметься в межах +11…+17°C. У народі помітили: якщо цього дня з’являвся іній, то чекали великого снігу; якщо день починався туманом – на відлигу; а ясна погода – до майбутньої морозної зими.

Субота, 22.11: протягом усього дня небосвід буде вкритим хмарами. Без дождів. Температура коливатиметься від +9 до +15°C.

У неділю 23.11: вранці та ввечері триматиметься похмура пора, вдень можливе невелике прояснення. Температурні показники — від +8 до +13°C. Отже, прогноз погоди на тиждень з 17 по 23 листопада у Одесі обіцяє прохолодну пору.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: скільки дають на зимовий сезон.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: хто з переселенців знайде дах над головою.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів в Одеській області: як втрата врожаю впливає на українців.