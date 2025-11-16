Фахівці наголошують, що у разі тимчасових затримок грошової допомоги для ВПО в Дніпропетровській області не варто панікувати.

Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області може перестати надходити чакстині українців, проте є можливість з'ясувати, у чому причина затримок, пише Politeka.net.

Розповідаємо, куди телефонувати та звертатися, якщо на картку не приходять виплати ВПО.

Згідно з умовами програми, розмір допомоги залишається незмінним: 2000 гривень на місяць отримують повнолітні особи, а діти до 18 років та люди з інвалідністю — по 3000 гривень щомісяця. Такі виплати є регулярними та спрямовані на забезпечення базових потреб громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну.

Фахівці наголошують, що у разі тимчасових затримок виплат не варто панікувати. Такі ситуації, як правило, пов’язані з технічними або організаційними причинами, проте всі внутрішньо переміщені особи, які мають законне право на допомогу, обов’язково отримають належні кошти.

Подати документи або уточнити інформацію щодо грошової допомоги для ВПО в Дніпропетровській області тепер можна у кілька способів.

Для цього громадяни можуть звернутися особисто до сервісних центрів Пенсійного фонду або фронт-офісів, що працюють у ЦНАПах. Крім того, для зручності діють дистанційні канали: офіційний вебпортал Пенсійного фонду, мобільний застосунок ПФУ, а також портал «Дія». У деяких випадках документи можна подати навіть поштою, наприклад, якщо йдеться про продовження виплат без зміни умов.

Також для консультацій працює контакт-центр Пенсійного фонду.

У разі виникнення затримок або проблем із виплатами у Пенсійному фонді радять: перевірити інформацію у власному кабінеті на порталі ПФУ, звернутися до найближчого сервісного центру чи зателефонувати на гарячу лінію, уточнити актуальність документів і термін дії довідок. Якщо строк виплат завершився, варто поновити подану заяву, щоб отримання допомоги тривало безперервно.

